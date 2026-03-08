Премьер-министр Италии в разговоре с президентом ОАЭ осудила продолжающиеся атаки Ирана и подтвердила солидарность с ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 8 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили развитие ситуации в регионе на фоне стремительной военной эскалации и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

В ходе разговора Джорджа Мелони вновь осудила продолжающиеся вопиющие атаки Ирана на ОАЭ и другие страны региона, отметив, что они являются нарушением суверенитета этих государств, международного права и Устава ООН. Она также подтвердила солидарность Италии с ОАЭ во всех мерах, которые страна принимает для защиты своей безопасности, суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан.

Мелони также выразила признательность шейху Мохамеду бин Заеду за внимание, которое ОАЭ уделяют гражданам Италии, проживающим в стране, в этих непростых обстоятельствах.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил Джорджу Мелони за поддержку ОАЭ со стороны Италии.

Стороны подчеркнули, что продолжающаяся военная эскалация подрывает стабильность и безопасность на Ближнем Востоке, а также усиливает региональную напряженность и усугубляет кризисы.