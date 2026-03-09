Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом США

АБУ-ДАБИ, 8 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации в регионе и ее последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

В ходе разговора также обсуждались продолжающиеся вопиющие атаки Ирана, направленные против ОАЭ и других стран региона. Подчеркивалось, что эти действия нарушают суверенитет государств и создают угрозу региональной безопасности и стабильности.