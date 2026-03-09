Президент ОАЭ и вице-президенты направили эмиру Кувейта соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебного долга

АБУ-ДАБИ, 8 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание с соболезнованиями эмиру Кувейта шейху Мишаалю Аль Ахмаду Аль Джаберу Ас Сабаху, выразив искренние соболезнования и глубокое сочувствие в связи с гибелью подполковника штаба Абдаллы Имада Аш Шарраха и майора Фахда Абдельазиза Аль Маджмада при исполнении служебного долга.

С посланиями соболезнования эмиру Кувейта также обратились вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.