Системы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет и 17 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 9 марта 2026 года (WAM) -- Системы противовоздушной обороны ОАЭ в понедельник обнаружили 15 баллистических ракет, 12 из которых были уничтожены, еще три упали в море. Кроме того, были обнаружены 18 беспилотников, 17 из которых были перехвачены, один упал на территории страны.

С начала иранских атак было обнаружено 253 баллистические ракеты. Из них 233 были уничтожены, 18 упали в море, еще две — на территории страны.

Также были обнаружены 1 440 иранских беспилотников, 1 359 из которых были перехвачены, а 81 упал на территории страны. Кроме того, были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет.

В результате этих атак погибли четыре человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, еще 117 человек получили легкие ранения. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании и Палестины.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также ее национальных интересов и потенциала.