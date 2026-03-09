ОАЭ осудили попытку нанести удар по Турции иранской баллистической ракетой

АБУ-ДАБИ, 9 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили неспровоцированную попытку нанести удар по Турецкой Республике с использованием иранской баллистической ракеты. Это уже второй подобный инцидент менее чем за неделю. Системы ПВО НАТО успешно перехватили и уничтожили ракету после ее входа в воздушное пространство Турции.

ОАЭ расценивают эти враждебные действия как опасную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

В Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что продолжающиеся атаки на братские и дружественные страны являются неприемлемыми, противоречат всем правовым и политическим нормам и ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе.