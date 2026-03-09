Президент ОАЭ принял телефонный звонок от премьер-министра Испании, осудившего иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 9 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Стороны обсудили серьезное развитие военной ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе на фоне продолжающейся эскалации, а также ее последствия для регионального и международного мира и безопасности.

Педро Санчес осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона. Он также отметил, что МИД Испании вызвал посла Ирана в Мадриде, чтобы выразить осуждение этих атак.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил Педро Санчеса за поддержку, оказанную Испанией ОАЭ.

Обе стороны призвали к немедленному прекращению военной эскалации и возвращению к диалогу и политическому урегулированию, подчеркнув, что продолжение и расширение конфликта угрожает миру и стабильности как в регионе, так и за его пределами.