ОАЭ приветствовали решение США признать «Братьев-мусульман» в Судане террористической организацией

АБУ-ДАБИ, 9 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали решение администрации президента США Дональда Трампа признать движение «Братья-мусульмане» в Судане террористической организацией.

В МИД ОАЭ заявили, что этот шаг отражает последовательные усилия администрации президента Трампа, направленные на прекращение насилия в отношении гражданского населения и пресечение дестабилизирующей деятельности «Братьев-мусульман» в Судане, которая подрывает усилия по урегулированию конфликта в стране.

В министерстве также отметили, что это решение стало важной мерой в рамках более широких усилий США, направленных на то, чтобы лишить террористическую организацию «Братья-мусульмане» ресурсов, которые позволяют ей совершать, поддерживать и оправдывать акты экстремизма, ненависти и терроризма.

Министерство вновь подтвердило поддержку ОАЭ всех международных усилий, направленных на борьбу с экстремизмом и терроризмом, а также на укрепление региональной и международной безопасности и стабильности.