Президент Эквадора в телефонном разговоре с президентом ОАЭ выразил солидарность с ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с президентом Республики Эквадор Даниэлем Нобоа. В ходе беседы он выразил солидарность Эквадора с ОАЭ в связи с вопиющими иранскими атаками, направленными против суверенитета, безопасности и мирного населения страны.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил Даниэля Нобоа за поддержку Эквадора в адрес ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных действий и возвращения к диалогу и дипломатическим средствам решения существующих проблем, чтобы сохранить региональную и международную безопасность и стабильность.