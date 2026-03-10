ОАЭ решительно осудили атаку на свое Генеральное консульство в Иракском Курдистане

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили неспровоцированную террористическую атаку с использованием беспилотника, направленную против Генерального консульства ОАЭ в Иракском Курдистане. В результате нападения был причинен материальный ущерб, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что нападения на дипломатические миссии и объекты являются грубым нарушением международных норм и законов, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая гарантирует неприкосновенность дипломатических объектов и защиту дипломатического персонала. В ведомстве отметили, что подобные действия представляют собой опасную эскалацию и угрозу региональной безопасности и стабильности.

ОАЭ призвали правительство Республики Ирак и власти Иракского Курдистана расследовать обстоятельства этой атаки, установить виновных и принять все необходимые меры для привлечения их к ответственности.

Министерство вновь подтвердило твердую позицию ОАЭ, подчеркнув недопустимость подобных атак, направленных на подрыв безопасности и стабильности, а также необходимость защиты дипломатических объектов, миссий и их сотрудников в соответствии с международными нормами и законами.