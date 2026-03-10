Саудовская Аравия осудила атаку на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане

ЭР-РИЯД, 10 марта 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел Саудовской Аравии решительно осудило недавнюю атаку на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане.

В ведомстве заявили, что нападения на дипломатические учреждения являются явным нарушением международных законов и норм, включая Четвертую Женевскую конвенцию 1949 года, и подчеркнули необходимость уважать неприкосновенность дипломатических миссий.

Как сообщает Саудовское агентство печати (SPA), министерство также выразило солидарность Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами.