Саудовская Аравия перехватила беспилотник к востоку от Аль-Харджа, еще один упал в Эз-Зульфи, пострадавших нет

ЭР-РИЯД, 10 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника.

Как передает Саудовское агентство печати (SPA), официальный представитель министерства обороны генерал-майор Турки Аль-Малики заявил, что беспилотник был перехвачен и уничтожен к востоку от мухафазы Аль-Хардж.

Кроме того, Главное управление гражданской обороны сообщило, что во вторник его подразделения прибыли на место падения беспилотника в жилом районе мухафазы Эз-Зульфи. В результате был причинен незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.