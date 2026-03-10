Минобороны ОАЭ провело церемонию прощания с погибшими военнослужащими

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ провело в военном госпитале Заеда в Абу-Даби церемонию прощания с военнослужащими вооруженных сил ОАЭ — капитаном-летчиком Саидом Рашидом Хамадом Аль-Балуши и первым лейтенантом Али Салехом Исмаилом Аль-Тунаиджи.

Офицеры погибли в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности при исполнении служебных обязанностей на территории страны.

На церемонии присутствовали высокопоставленные командиры и офицеры Министерства обороны, а также родственники и близкие погибших.

Министерство обороны выразило глубокие соболезнования семьям погибших, пожелав им терпения и стойкости.