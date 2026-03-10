Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 баллистических ракет и 26 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Во вторник системы ПВО ОАЭ зафиксировали девять баллистических ракет, из которых восемь были уничтожены, а одна упала в море. Также были обнаружены 35 беспилотников, 26 из которых были перехвачены, а девять упали на территории страны.

С начала вопиющих иранских атак было зафиксировано 262 баллистические ракеты. Из них 241 была уничтожена, 19 упали в море, еще две упали на территории страны.

Кроме того, были зафиксированы 1 475 иранских беспилотников, из которых 1 385 были перехвачены, а 90 упали на территории страны. Также были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет.

В результате этих атак погибли шесть человек — граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 122 человека получили травмы средней и легкой степени тяжести. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании и Палестины.

В Министерстве обороны ОАЭ заявили, что полностью готовы к отражению любых угроз и будут решительно реагировать на любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.