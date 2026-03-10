В ОАЭ завтра ожидается переменная облачность, местами возможны дожди

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ (NCM) прогнозирует на завтра переменную облачность, местами облачно. В отдельных прибрежных, северных и восточных районах возможны осадки.

Ночью и утром в четверг в ряде прибрежных и внутренних районов страны ожидается повышенная влажность.

Ветер будет слабым до умеренного, временами порывистым, северо-западного и северо-восточного направления, со скоростью от 10 до 25 км/ч, с порывами до 40 км/ч.

Как отмечается в распространенном сегодня заявлении Центра, в Арабском заливе волнение моря будет от умеренного до слабого. Первый прилив ожидается в 05:32, первый отлив — примерно в 12.

В Оманском море волнение будет слабым, однако утром море временами может быть неспокойным. Первый прилив ожидается в 16:10, второй — в 01:13, первый отлив — в 08:41, второй — в 20:35.