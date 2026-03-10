Глава МИД Саудовской Аравии обсудил развитие ситуации в регионе с российским и пакистанским коллегами

ЭР-РИЯД, 10 марта 2026 года (WAM) -- Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдалла сегодня провел два телефонных разговора — с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Саудовское агентство печати (SPA), в ходе обоих разговоров была подчеркнута важность продолжения координации и дипломатических усилий, направленных на содействие миру и стабильности в регионе и за его пределами.