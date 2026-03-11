Премьер-министр Иракского Курдистана в телефонном разговоре с президентом ОАЭ осудил террористическую атаку на консульство ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани. Стороны обсудили террористическую атаку на генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане.

Масрур Барзани осудил террористическую атаку на консульство ОАЭ, подчеркнув, что она угрожает безопасности дипломатического персонала и является нарушением международных норм и конвенций, гарантирующих защиту дипломатических миссий и их объектов.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе и ее последствия для региональной и международной безопасности.