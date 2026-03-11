Не менее шести человек погибли, пятеро пострадали при пожаре в автобусе в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 11 марта 2026 года (WAM) -- В западной части Швейцарии во вторник загорелся автобус. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще пять получили ранения.

Пожар вспыхнул в автобусе на главной улице небольшого города Керцерс, примерно в 20 км к западу от швейцарской столицы Берна, около 18:25 по местному времени (17:25 по Гринвичу).

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях видно, как из окон автобуса вырываются языки пламени высотой в несколько метров, а в небо поднимается черный дым.

Как сообщил AFP сержант кантональной полиции Фрибурга Фредерик Папо, в результате пожара погибли не менее шести человек, еще пять пострадали, трое из них — серьезно.