Цены на золото выросли в ходе спотовых торгов на фоне снижения цен на нефть, ослабившего инфляционные опасения

АБУ-ДАБИ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Цены на золото выросли в ходе спотовых торгов в среду утром на фоне снижения цен на нефть, что ослабило инфляционные опасения. В то же время инвесторы ожидают публикации серии макроэкономических данных из США на этой неделе, чтобы оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Цена золота выросла на 4% и достигла 5 213,99 доллара за унцию. Серебро подорожало на 6% — до 88,89 доллара за унцию. Платина прибавила 1%, поднявшись до 2 221,48 доллара за унцию, палладий — 1,5%, до 1 679,73 доллара за унцию.