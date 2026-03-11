Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом России о ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили обострение ситуации в сфере безопасности и военной обстановки в регионе, а также ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения эскалации и призвали уделить приоритетное внимание содержательному диалогу и дипломатии для решения существующих проблем в регионе, чтобы сохранить безопасность и предотвратить дальнейшую напряженность и кризисы.