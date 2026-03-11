Национальный центр метеорологии прогнозирует на завтра переменную облачность и вероятность дождя

АБУ-ДАБИ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии (NCM) прогнозирует на завтра переменную облачность. В отдельных районах страны сохранится вероятность дождя.

Ночью и утром в пятницу в некоторых западных районах ожидается повышенная влажность. Ветер будет слабым до умеренного, временами порывистым, северо-западным с переходом в северо-восточный, со скоростью 10–25 км/ч и с порывами до 40 км/ч.

В Арабском заливе ожидается волнение от умеренного до слабого. Первый прилив прогнозируется в 06:29, первый отлив — в 10:14. В Оманском море также ожидается волнение от умеренного до слабого. Первый прилив прогнозируется в 18:48, первый отлив — в 10:05.