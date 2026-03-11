Кувейт за последние 24 часа нейтрализовал семь беспилотников

КУВЕЙТ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Кувейта в среду сообщило, что системы ПВО страны за последние 24 часа успешно обнаружили и нейтрализовали в общей сложности семь беспилотников на фоне продолжающейся военной эскалации в регионе, передает Кувейтское информационное агентство (KUNA).

На брифинге, организованном Правительственным центром коммуникации, официальный представитель министерства обороны полковник Сауд Аль-Атван заявил, что вооруженные силы Кувейта успешно перехватили враждебные цели в пределах установленных оперативных зон. Пострадавших нет.

Он добавил, что еще один беспилотник упал за пределами опасной зоны. Кроме того, Национальная гвардия Кувейта сбила еще восемь беспилотников на юге страны, а специализированная саперная группа к настоящему времени обработала 172 сообщения.