ОАЭ приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, самым решительным образом осуждающей атаки Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2817, которая самым решительным образом осуждает неспровоцированные ракетные атаки и атаки с применением беспилотников, совершенные Исламской Республикой Иран против ОАЭ, других государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива, а также Иордании, и требует от Ирана немедленно прекратить такие действия.

Резолюция была внесена Бахрейном от имени государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и Иордании. ОАЭ выразили глубокую признательность Бахрейну за эффективную координацию работы по продвижению данного документа.

В резолюции 2817 отмечается, что эти атаки представляют собой нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности. Документ также требует от Ирана немедленно и без каких-либо условий прекратить любые провокации и угрозы в адрес соседних государств, в том числе через поддерживаемые им силы. Кроме того, резолюция подтверждает право на самооборону в ответ на иранские атаки, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

В документе содержится призыв к Ирану в полной мере выполнять свои обязательства по международному праву, в частности в части защиты гражданского населения и гражданских объектов в условиях вооруженного конфликта, а также воздерживаться от любых угроз и действий, подрывающих региональную стабильность, свободу судоходства и глобальную экономическую безопасность.

Принятию резолюции предшествовало направление от имени государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и ОАЭ нескольких писем председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. В этих письмах подробно излагались масштабы и последствия иранских атак против ОАЭ и региона в целом, а также содержался призыв к международному сообществу, включая Совет Безопасности, принять срочные и решительные меры. Иран несет ответственность за весь ущерб и все потери, причиненные затронутым государствам в результате его незаконных вооруженных атак.

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб приветствовал решение Совета Безопасности, заявив: «Принятие этой резолюции, соавторами которой выступили 135 стран, служит четким и единым сигналом о том, что международное сообщество не потерпит посягательств на наш суверенитет и преднамеренных атак на гражданское население и критически важную инфраструктуру. ОАЭ выражают признательность Совету Безопасности за поддержку руководства и народа нашей страны, а также всего региона в этот критический момент. Мы по-прежнему привержены взаимодействию с Организацией Объединенных Наций и нашими союзниками в целях обеспечения соблюдения международного права, поддержания стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации в регионе».

ОАЭ вновь подтвердили свое неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, а также право принимать все необходимые меры в соответствии с международным правом для защиты своей территории, населения и жизненно важных объектов от любой агрессии или угрозы.

ОАЭ также подтвердили приверженность активной работе в рамках Организации Объединенных Наций в целях реагирования на подобные нарушения, предотвращения их повторения и поддержания международного мира и безопасности.