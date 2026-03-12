ОАЭ осудили неспровоцированную атаку иранского беспилотника на порт Салала в Омане

АБУ-ДАБИ, 12 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили неспровоцированную атаку иранского беспилотника на порт Салала в Султанате Оман, в результате которой были повреждены несколько топливных резервуаров на территории порта.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эта атака представляет собой опасную эскалацию и нарушение принципов международного права.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Оманом и поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности, защиту граждан и резидентов, а также сохранение стабильности в стране.