В Бахрейне заявили, что в результате иранской агрессии были атакованы топливные резервуары

МАНАМА, 12 марта 2026 года (WAM) -- Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате иранской агрессии были атакованы топливные резервуары на одном из объектов в мухафазе Мухаррак. Компетентные органы принимают необходимые меры.

В другом сообщении МВД Бахрейна заявило, что Главное управление уголовных расследований и криминалистики задержало четырех граждан страны и установило личность пятого подозреваемого, который находится за границей. Все они проходят по делу о шпионаже в пользу Корпуса стражей исламской революции Ирана. По данным ведомства, связь с КСИР осуществлялась через террористические элементы, находящиеся в Иране.

Как сообщает Бахрейнское информационное агентство (BNA), следствие установило, что первый из задержанных, действуя по указанию организации и при содействии других лиц, использовал фотооборудование высокого разрешения для съемки и фиксации координат жизненно важных и значимых объектов в Бахрейне. Затем эта информация передавалась КСИР через зашифрованное программное обеспечение.

По делу приняты правовые меры, задержанные переданы в прокуратуру.