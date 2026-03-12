Нахайян бин Мубарак выразил соболезнования в связи с гибелью Али Салеха Аль-Тунаиджи при исполнении служебного долга

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 12 марта 2026 года (WAM) -- Министр толерантности и мирного сосуществования ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего ОАЭ первого лейтенанта Али Салеха Аль-Тунаиджи. Он погиб в результате крушения вертолета, вызванного технической неисправностью, при исполнении служебного долга на территории страны.

Во время посещения траурного маджлиса в зале клуба «Аль-Рамс» в Рас-эль-Хайме шейх Нахайян выразил искренние соболезнования и глубокое сочувствие семье погибшего.

Он помолился о том, чтобы Всевышний даровал погибшему милость, а его родным и близким — терпение и утешение.