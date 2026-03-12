Лидеры ОАЭ выразили соболезнования султану Омана в связи с кончиной Сайида Фахда бин Махмуда

АБУ-ДАБИ, 12 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил султану Омана Хайсаму бин Тарику телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной заместителя премьер-министра по делам Совета министров Его Высочества Сайида Фахда бин Махмуда Аль Саида.

Аналогичные телеграммы султану Омана направили вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая шейх Мохамед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.