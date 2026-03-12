Президенты ОАЭ и Мавритании обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 12 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Мавритания Мохамедом ульд Шейхом Эль-Газуани. Стороны обсудили развитие военной ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе, а также их серьезные последствия для регионального мира и безопасности.

Мохамед ульд Шейх Эль-Газуани осудил террористическую атаку на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане, отметив, что она является нарушением международных норм и конвенций, обеспечивающих защиту дипломатических миссий и их объектов.

Он также вновь осудил продолжающиеся иранские атаки на территорию ОАЭ и других стран региона и подтвердил солидарность Мавритании с ОАЭ в деле защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны.

Стороны подчеркнули необходимость деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы региональной и международной безопасности и стабильности.