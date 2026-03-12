Системы ПВО ОАЭ перехватили 10 баллистических ракет и 26 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 12 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ 12 марта перехватили 10 баллистических ракет и 26 беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала явной иранской агрессии системы ПВО ОАЭ перехватили 278 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 540 беспилотников.

В результате атак погибли шесть человек — граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 131 человек получил травмы легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы и Индонезии.

В Министерстве обороны ОАЭ заявили, что остаются полностью готовыми к реагированию на любые угрозы и будут решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту его суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.