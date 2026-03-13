Президент ОАЭ и премьер-министр Венгрии обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 12 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и ее последствия для региональной безопасности и стабильности на фоне продолжающихся военных событий и обострения обстановки в сфере безопасности.

В ходе разговора стороны подчеркнули необходимость деэскалации, содержательного диалога и дипломатических решений. Они отметили, что военная эскалация в регионе чревата серьезными последствиями для регионального и международного мира и безопасности.

Стороны также обсудили отношения между ОАЭ и Венгрией и возможности для укрепления сотрудничества в различных сферах.