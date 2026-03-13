Абдулла бин Заед обсудил с рядом официальных лиц и глав МИД последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана на ОАЭ и братские страны

АБУ-ДАБИ, 13 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные разговоры с рядом официальных лиц и министров иностранных дел, в ходе которых обсуждались последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана на ОАЭ и несколько стран региона.

Шейх Абдулла бин Заед провел телефонные разговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан, наследным принцем Тонги Тупоутоа Улукалалой, министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, министром иностранных дел и по делам КАРИКОМ Тринидада и Тобаго Шоном Соберсом, а также министром иностранных дел Гватемалы Карлосом Рамиро Мартинесом.

В ходе разговоров стороны рассмотрели серьезные последствия этих событий для региональной безопасности и стабильности, а также их негативное влияние на мировую экономику и энергетическую безопасность.

Шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и его собеседники решительно осудили неспровоцированные террористические ракетные атаки, подчеркнув, что они являются грубым нарушением международного права и Устава ООН и представляют прямую угрозу безопасности и суверенитету государств, а также региональной стабильности.

Они подтвердили право стран, подвергшихся атакам, принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения безопасности граждан, резидентов и посетителей в соответствии с международным правом.

В ходе телефонных разговоров шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян выразил признательность братским и дружественным странам за проявленную солидарность с ОАЭ, подчеркнув, что все жители и посетители страны находятся в безопасности.

Кроме того, шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и его собеседники обсудили важность укрепления международного сотрудничества и совместных усилий для сохранения региональной безопасности и стабильности, а также реализации стремлений народов региона к всеобъемлющему развитию и устойчивому экономическому процветанию.