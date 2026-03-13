Шесть французских военнослужащих пострадали в результате атаки беспилотников в Иракском Курдистане

БАГДАД, 13 марта 2026 года (WAM) -- Шесть французских военнослужащих пострадали в результате атаки двух беспилотников в Эрбиле в Иракском Курдистане.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Франции сообщили, что они участвовали в антитеррористической подготовке совместно с иракскими партнерами и были немедленно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

По словам губернатора Эрбиля Омеда Хошнау, два беспилотника атаковали совместную базу сил пешмерга и французских военных в районе Махмур провинции Эрбиль.