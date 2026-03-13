Бахрейн с начала иранских атак перехватил и уничтожил 114 ракет и 190 беспилотников

МАНАМА, 13 марта 2026 года (WAM) -- Главное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала иранских атак системы ПВО королевства перехватили и уничтожили 114 баллистических ракет и 190 беспилотников, нацеленных на территорию Бахрейна.

Как передает Бахрейнское информационное агентство (BNA), в командовании подчеркнули, что применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским районам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН, и добавили, что такие неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.