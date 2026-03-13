Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета-заправщика на западе Ирака

ВАШИНГТОН, 13 марта 2026 года (WAM) -- Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило о потере американского самолета-заправщика на западе Ирака в ходе продолжающихся военных операций против Ирана.

В CENTCOM заявили, что потеря самолета-заправщика KC-135 не была связана ни с действиями противника, ни с дружественным огнем.

В командовании также уточнили, что в инциденте участвовали два самолета: один потерпел крушение на западе Ирака, второй благополучно приземлился. В настоящее время продолжается спасательная операция.