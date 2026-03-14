Генпрокурор ОАЭ распорядился арестовать 10 обвиняемых для ускоренного судебного разбирательства за публикацию видеороликов на цифровых платформах

АБУ-ДАБИ, 14 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный прокурор ОАЭ доктор Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать 10 обвиняемых разных национальностей. Они направлены в суд для срочного рассмотрения дела о публикации в социальных сетях видеороликов, содержащих ложный и сфабрикованный контент.

Это решение принято по итогам постоянного мониторинга цифровых платформ на фоне событий в регионе. Следствие установило, что эти события использовались для распространения дезинформации с целью ввести людей в заблуждение и подорвать национальную безопасность, общественный порядок и стабильность.

Следствие установило, что обвиняемые публиковали видеоролики с реальными кадрами работы систем ПВО при отражении атак. В других видео были показаны упавшие на землю снаряды и люди, наблюдавшие за происходящим. Кроме того, распространялись сфабрикованные с помощью искусственного интеллекта видеоматериалы, на которых якобы были запечатлены взрывы, удары по известным объектам и крупные пожары с густым дымом в разных районах ОАЭ.

В некоторых видеороликах использовались детские эмоции, чтобы создать ложное впечатление о наличии угроз безопасности. В других видео утверждалось, что на территории страны разрушены военные объекты, либо зарубежные инциденты выдавались за события, якобы произошедшие в ОАЭ. Все это было направлено на то, чтобы ввести общественное мнение в заблуждение и вызвать тревогу.

Публикация таких роликов — как подлинных, так и сфабрикованных — может нанести ущерб общественной безопасности, вызвать путаницу и дать враждебным СМИ повод для искажения фактов, подрыва доверия к компетентным органам и возможного раскрытия отдельных аспектов обороноспособности страны.

Прокуратура уже приступила к допросу обвиняемых и постановила заключить их под стражу.

Генеральный прокурор пояснил, что такие действия являются уголовно наказуемыми. За умышленное распространение ложной информации, создание угрозы общественной безопасности, распространение паники среди людей и подрыв общественной стабильности законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года и штрафа не менее 100 тыс. дирхамов.

Генпрокурор подчеркнул, что прокуратура не потерпит попыток использовать киберпространство и современные технологии для распространения вводящей в заблуждение информации или сфабрикованного контента, если это затрагивает безопасность государства или нарушает общественный порядок. Речь также идет о распространении видеозаписей, на которых показана работа систем ПВО по отражению атак, и о последствиях, к которым может привести их публикация.

Он отметил, что каждый, чья причастность к таким действиям будет доказана, незамедлительно понесет уголовную ответственность. Компетентные органы, по его словам, продолжат отслеживать подобные нарушения и принимать в отношении виновных решительные правовые меры.