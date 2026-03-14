Системы ПВО ОАЭ перехватили 9 баллистических ракет и 33 беспилотника

АБУ-ДАБИ, 14 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ сегодня, в субботу, 14 марта 2026 года, перехватили девять баллистических ракет и 33 беспилотника, запущенных из Ирана.

С начала вопиющих иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 294 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 600 беспилотников.

В результате этих атак погибли шесть человек — граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 141 человек получил травмы легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии и Швеции.

В Министерстве обороны ОАЭ заявили, что сохраняют полную готовность к отражению любых угроз и будут решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту его суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.