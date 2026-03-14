ОАЭ решительно осудили атаку на свое Генеральное консульство в Иракском Курдистане

АБУ-ДАБИ, 14 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили и назвали недопустимой неспровоцированную террористическую атаку с использованием беспилотника на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане. Это уже второй подобный инцидент за неделю.

В результате атаки ранения получили двое сотрудников службы безопасности, также было повреждено здание консульства.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что нападения на дипломатические миссии и объекты являются грубым нарушением международных норм и законов, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая гарантирует неприкосновенность дипломатических помещений и защиту дипломатического персонала. В ведомстве отметили, что подобные действия представляют собой опасную эскалацию и угрозу региональной безопасности и стабильности.

ОАЭ призвали правительство Республики Ирак и власти Иракского Курдистана расследовать обстоятельства этой атаки, установить виновных и принять все необходимые меры для привлечения их к ответственности.

Министерство вновь подтвердило, что ОАЭ решительно отвергают террористические атаки, направленные на подрыв безопасности и стабильности, и подчеркнуло необходимость защиты дипломатических объектов, миссий и их сотрудников в соответствии с международными нормами и законами.