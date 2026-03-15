Генпрокурор распорядился арестовать 25 человек за публикацию вводящего в заблуждение контента, наносящего ущерб обороне страны и оправдывающего агрессию против ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 15 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный прокурор ОАЭ доктор Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать еще 25 человек разных национальностей. Их дело передано в суд для срочного рассмотрения по обвинению в публикации на цифровых платформах вводящего в заблуждение контента, наносящего ущерб обороне страны и оправдывающего акты военной агрессии против государства.

Это решение принято по итогам тщательного мониторинга цифровых платформ, направленного на пресечение распространения сфабрикованной информации и искусственно созданного контента, способных спровоцировать общественные беспорядки и подорвать общую стабильность.

Расследование и электронный мониторинг показали, что обвиняемые были разделены на три группы. Речь идет о публикации реальных видеозаписей, создании роликов с помощью искусственного интеллекта, а также распространении материалов в поддержку государства, совершающего акты военной агрессии, с восхвалением его руководства и военных действий.

Первая группа публиковала и распространяла подлинные видеозаписи, на которых были запечатлены ракеты в небе над страной, работа систем ПВО по их перехвату, а также последствия атак. Кроме того, участники группы снимали людей, наблюдавших за происходящим, и дополняли эти кадры комментариями и звуковыми эффектами, создававшими впечатление продолжающихся ударов, чтобы вызвать тревогу и панику. Такие публикации могут раскрывать оборонные возможности страны и использоваться враждебными аккаунтами для распространения дезинформации.

Вторая группа публиковала сфабрикованный визуальный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, а также повторно распространяла кадры инцидентов, произошедших за пределами страны, выдавая их за события в ОАЭ. В этих роликах использовались искусственно созданные сцены взрывов и ракетных ударов. Чтобы придать ложной информации видимость достоверности, иногда добавлялись государственные флаги или конкретные даты.

Третья группа публиковала материалы, восхваляющие враждебное государство, его политическое и военное руководство, и представляла его военную агрессию в регионе как достижение. Речь также шла о прославлении лидеров этого государства и повторном распространении пропагандистских материалов, отвечающих враждебной информационной повестке и наносящих ущерб национальным интересам.

Прокуратура уже начала расследование по обвинениям, предъявленным фигурантам дела, и постановила заключить их под стражу на время дальнейшего разбирательства.

Генеральный прокурор подчеркнул, что такие действия являются серьезным нарушением закона и влекут за собой применение предусмотренных законом мер наказания к виновным. По его словам, подобные действия вводят общественность в заблуждение и способствуют росту социальной напряженности.

Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что использование киберпространства для распространения или тиражирования вводящего в заблуждение контента и видеозаписей, наносящих ущерб общественной безопасности или раскрывающих оборонные возможности государства, является уголовно наказуемым. Он отметил, что в нынешних условиях, когда страна сталкивается с военной агрессией, подобные действия приобретают особую опасность и будут строго пресекаться.

В заключение он подчеркнул, что все лица, чья причастность к таким действиям будет доказана, будут переданы в суд и понесут предусмотренное законом наказание. По его словам, это станет справедливым последствием действий, связанных с искажением и преувеличением фактов без учета обстоятельств, в которых находится страна, и требований безопасности.



