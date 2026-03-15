Системы ПВО ОАЭ перехватили 4 баллистические ракеты и 6 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 15 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ 15 марта 2026 года перехватили четыре баллистические ракеты и шесть беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 298 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 606 беспилотников.

В результате этих атак погибли шесть человек — граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 142 человека получили травмы легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии и Швеции.

В Министерстве обороны ОАЭ заявили, что сохраняют полную готовность к отражению любых угроз и будут решительно пресекать любые действия, направленные на подрыв безопасности страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.