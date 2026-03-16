Президент ОАЭ провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

АБУ-ДАБИ, 16 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Ирак Мохаммедом Шиа ас-Судани. Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее серьезные последствия для безопасности и стабильности, а также вопиющие иранские атаки на ОАЭ и ряд братских стран региона.

В ходе разговора премьер-министр Ирака осудил вероломную террористическую атаку на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане, уже вторую за неделю, и подчеркнул, что этот акт представляет собой серьезное нарушение международных норм и конвенций, гарантирующих защиту дипломатических миссий и их объектов.

Он подтвердил неприятие Ираком любых атак на дипломатические и консульские миссии на своей территории и подчеркнул готовность страны обеспечивать им полную защиту, чтобы они могли продолжать работу и выполнять свои функции в безопасных условиях в соответствии с международными обязательствами.

Стороны подчеркнули важность прекращения эскалации и приоритета диалога и дипломатических средств для решения региональных вопросов, чтобы сохранить безопасность и мир в регионе.