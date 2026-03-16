Президент ОАЭ провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии о ситуации в регионе и ее последствиях для безопасности и стабильности

АБУ-ДАБИ, 16 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с наследным принцем и премьер-министром братского Королевства Саудовская Аравия Мохаммедом бин Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне нарастающей военной эскалации и ее последствия для региональной и глобальной безопасности и стабильности.

В ходе разговора также обсуждались продолжающиеся вопиющие иранские атаки на страны региона, которые, как было отмечено, нарушают суверенные права этих государств и международные нормы.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации, угрожающей безопасности и стабильности как в регионе, так и во всем мире, а также важность серьезного диалога и дипломатических средств для решения региональных проблем, чтобы сохранить региональную безопасность и мир.