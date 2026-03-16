Системы ПВО Бахрейна с начала иранской агрессии перехватили 125 баллистических ракет и 212 беспилотников

МАНАМА, 16 марта 2026 года (WAM) -- Королевство Бахрейн сообщило, что системы ПВО Сил обороны страны с начала иранской агрессии перехватили и уничтожили 125 баллистических ракет и 212 беспилотников, нацеленных на территорию королевства.

Как передает Бахрейнское информационное агентство (BNA), Главное командование Сил обороны Бахрейна заявило, что применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским объектам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В заявлении также подчеркивается, что эти неизбирательные преступные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.