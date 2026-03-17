ССАГЗ решительно осудил продолжающиеся вопиющие атаки Ирана на ОАЭ и другие страны Совета

ЭР-РИЯД, 17 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Аль-Будайви самым решительным образом осудил продолжающиеся вопиющие атаки Ирана на государства-члены Совета. Накануне в ОАЭ в результате этих атак погиб один человек после попадания ракеты в гражданский автомобиль в районе Аль-Бахия в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что продолжение этих вопиющих атак со стороны Ирана свидетельствует о враждебном подходе к государствам ССАГЗ и представляет собой грубое нарушение принципов добрососедства, а также международных норм и права.

Он выразил полную солидарность ССАГЗ с ОАЭ и поддержку мерам, которые страна принимает для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности.