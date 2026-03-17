GCAA: авиасообщение в воздушном пространстве ОАЭ восстановлено

АБУ-ДАБИ, 17 марта 2026 года (WAM) -- Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) сообщило, что авиасообщение в воздушном пространстве страны восстановлено в связи со стабилизацией обстановки и отменой ранее введенных временных мер предосторожности.

В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам всесторонней оценки оперативной обстановки и ситуации в сфере безопасности, а также в координации с профильными органами. Подчеркивается, что продолжается непрерывный мониторинг в режиме реального времени для обеспечения максимального уровня безопасности полетов.

GCAA также выразило признательность пассажирам и авиакомпаниям за сотрудничество в этот период, подтвердив полную готовность технических и оперативных служб к реагированию на любые возможные изменения ситуации.

В управлении призвали получать информацию из официальных источников.