Системы ПВО ОАЭ перехватили 10 баллистических ракет и 45 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 17 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ 17 марта 2026 года перехватили 10 баллистических ракет и 45 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

С начала открытой иранской агрессии системы ПВО ОАЭ перехватили 314 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1672 беспилотника.

В результате этих атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, а также шесть человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

Ранения получили 157 человек, травмы различной степени тяжести — от легкой до тяжелой. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны подчеркнуло, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.