В Фуджейре задержан человек за незаконное проникновение и съемку в закрытых зонах без разрешения

АБУ-ДАБИ, 17 марта 2026 года (WAM) -- Компетентные органы эмирата Фуджейра задержали человека — арабского гражданина с инициалами A.M. — за незаконное проникновение и проведение съемки в закрытых зонах без получения необходимых официальных разрешений, что является нарушением действующих в стране законов и правил.

По данным властей, он тайно проник на объекты, где был обнаружен и задержан.

Во время допроса выяснилось, что он работает в одной из медиаорганизаций, однако не имел права находиться на этих объектах и проводить там съемку.

Следствие также установило, что подозреваемый приехал на объект на арендованном автомобиле, принадлежащем журналисту, работающему в дубайском филиале иностранной медиаорганизации.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый нарушил законы и правила, проводя съемку без официального разрешения, несмотря на действующий на этих объектах запрет.

Кроме того, следствие установило, что отснятые материалы без официального разрешения были направлены в электронном виде в новостную организацию в Лондоне по указанию руководителя регионального подразделения компании по странам Залива — арабского гражданина с инициалами B.A.

Законодательство ОАЭ предусматривает уголовную ответственность за проникновение или пребывание в закрытых зонах без разрешения, даже если это не сопровождалось иными действиями. Уголовно наказуемыми также являются фотосъемка, составление карт, фиксация координат и использование любых других средств документирования.

Прокуратура ОАЭ подчеркнула важность соблюдения действующих законов и правил, а также получения предварительных официальных разрешений перед проведением любой съемки, особенно в закрытых местах, в целях обеспечения общественной безопасности и поддержания безопасности и общественного порядка.