ОАЭ: атаки на объекты, связанные с месторождением Парс, угрожают глобальной энергетической безопасности

АБУ-ДАБИ, 18 марта 2026 года (WAM) -- ОАЭ заявили, что атаки на энергетические объекты, связанные с иранским месторождением Южный Парс, которое является продолжением катарского месторождения Северное, представляют собой серьезную эскалацию.

В ОАЭ подчеркнули, что удары по энергетической инфраструктуре несут прямую угрозу глобальной энергетической безопасности, а также безопасности и стабильности региона и его народов. Кроме того, такие действия могут повлечь серьезные экологические последствия и создать прямые риски для гражданского населения, морской безопасности, а также жизненно важных гражданских и промышленных объектов.

ОАЭ также подчеркнули недопустимость атак на критически важную инфраструктуру при любых обстоятельствах и указали на необходимость соблюдения международного права и сохранения региональной безопасности и стабильности.