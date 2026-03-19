ОАЭ осудили иранскую террористическую атаку на газовый комплекс в Хабшане и месторождение Баб

АБУ-ДАБИ, 19 марта 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили иранскую террористическую атаку на газовый комплекс в Хабшане и месторождение Баб, которая была успешно отражена системами ПВО страны. Пострадавших нет.

В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что эти атаки представляют собой опасную эскалацию и нарушают международное право. ОАЭ оставляют за собой полное право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и интересов.

В министерстве также подчеркнули, что террористическая атака на критически важную инфраструктуру и нефтяные объекты представляет прямую угрозу региональной безопасности и стабильности, а также глобальной энергетической безопасности.