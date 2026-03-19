Минэкономики и туризма ОАЭ опровергло сообщения о введении ограничений на движение капитала в стране

АБУ-ДАБИ, 19 марта 2026 года (WAM) -- Министерство экономики и туризма ОАЭ опровергло распространяющуюся в ряде социальных сетей информацию о том, что в стране якобы вводятся ограничения на перевод капитала либо создаются препятствия для иностранных инвесторов при переводе и управлении своими средствами в соответствии с действующими законами и нормативными актами.

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ придерживаются политики экономической открытости и свободного обращения капитала в соответствии с лучшими международными практиками, что обеспечивает стабильную и привлекательную инвестиционную среду.

Министерство призвало общественность и СМИ пользоваться официальными источниками для получения достоверной информации.