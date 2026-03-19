Абдалла бин Заед в разговоре с Хусейном аш-Шейхом решительно осудил неспровоцированную террористическую иранскую ракетную атаку на Западный берег

АБУ-ДАБИ, 19 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с вице-президентом Государства Палестина Хусейном аш-Шейхом решительно осудил неспровоцированную террористическую иранскую ракетную атаку на Западный берег, в результате которой погибли и пострадали мирные жители.

Шейх Абдалла бин Заед выразил искренние соболезнования палестинскому народу в связи с жертвами этих террористических атак и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.