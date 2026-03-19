Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом США

АБУ-ДАБИ, 19 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе и ее серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности.

Стороны также обсудили продолжающиеся иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, включая удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и жизненно важным объектам, отметив, что они являются нарушением государственного суверенитета и международного права. Президент Трамп осудил эти атаки и подтвердил солидарность Соединенных Штатов с ОАЭ и странами региона, а также полную поддержку усилий по защите их территории, стабильности и безопасности.